IKEA Industry Stalowa Wola zrealizowała inwestycję w elektrociepłownię



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - IKEA Industry Stalowa Wola zrealizowała inwestycję w kogeneracyjną elektrociepłownię na biomasę o mocy 1,2 MW, która będzie dostarczać zakładowi jedną czwartą energii elektrycznej potrzebnej w produkcji, podała spółka.

"W zakładzie powstają duże ilości biomasy w postaci zrębek i trocin. Dotychczas biomasa była wykorzystywana do produkcji ciepła na potrzeby suszarni. Obecnie, dzięki nowej inwestycji, w zakładzie będzie wytwarzana także energia elektryczna. Surowiec drzewny, który trafia do tartaku, jest w 100% certyfikowany lub kontrolowany FSC. Oznacza to, że pozyskanie drewna odbywa się w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja obejmuje turbinę parową o nominalnej mocy produkcyjnej 1,2 MW energii elektrycznej.

"Jako część IKEA Industry, bardzo dużą wagę przykładamy do oszczędności i zrównoważonego zarządzania surowcem. Uruchomienie własnej elektrociepłowni pozwala wykorzystywać biomasę w postaci zrębki i trocin do produkcji ciepła użytkowego do suszenia tarcicy oraz teraz także energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania zakładu. Zużycie biopaliwa na miejscu jest także korzystne ze względu na ograniczenie transportu" - powiedział dyrektor zakładu IKEA Industry Stalowa Wola Michał Kubliński, cytowany w komunikacie.

"IKEA Industry zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80% pomiędzy 2016 r. a 2025 r. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wykorzystywanie w procesach produkcyjnych wyłącznie odnawialnej energii elektrycznej. Przy tym produkcja energii lokalnie, jak np. w Stalowej Woli, jest najlepszym wyborem. Zakłady IKEA Industry w Polsce kupują energię odnawialną wytwarzaną na farmach wiatrowych" - dodał sustainability manager Andreas Carlsson.

Zakład w Stalowej Woli jest największym tartakiem IKEA Industry. Zapewnia tarcicę sosnową, służącą do produkcji mebli z litego drewna w Polsce i na Słowacji. W 2017 roku w Stalowej Woli uruchomiono linie do produkcji pelletu klasy premium, certyfikowanego EN+A1 oraz DIN Plus.

IKEA Industry, będąca częścią Grupy Inter IKEA, jest największym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma posiada 38 zakładów w 9 krajach, które zatrudniają łącznie około 19 000 pracowników. Każdego roku IKEA Industry produkuje ponad 100 milionów mebli dla klientów IKEA. W Polsce IKEA Industry zatrudnia blisko 10 000 pracowników w zakładach produkcyjnych w 12 lokalizacjach, w tym: 4 zakładach działających w ramach dywizji Flatline w Lubawie, Zbąszyniu, Zbąszynku i Babimoście, 7 zakładach działających w ramach dywizji Solid Wood w Goleniowie, Stepnicy, Chociwlu, Resku, Wielbarku, Konstantynowie i Stalowej Woli oraz w zakładzie należącym do dywizji Boards w Orli. IKEA Industry w Polsce specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt komórkowych i wiórowych.

(ISBnews)