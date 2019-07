Inpro sprzedało 178 lokali, przekazało 121 w II kw. 2019 r.



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Inpro sprzedało 178 lokali w II kw. 2019 r. wobec 200 rok wcześniej i 186 kwartał wcześniej, a przekazało 121 lokali, w porównaniu do 158 w II kw. roku ubiegłego, podała spółka.

"Podsumowując pierwsze półrocze 2019 roku sprzedaż netto wyniosła 364 umowy, co stanowi 18% spadku w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 258,98 mln zł.

(ISBnews)