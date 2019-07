Zgodnie z tą umową, do 2023 roku Tesla musi zacząć generować roczne dochody podatkowe albo będzie zmuszona do oddania ziemi z powrotem w ręce miasta. Z kolei wydatki inwestycyjne, które określa ta sama umowa, opiewają na łączną kwotę 2 mld dolarów, które mają zostać wydane w ciągu najbliższych 5 lat. Tesla chce, by jej pierwsza zagraniczna fabryka pozwoliła na uniknięcie ceł i utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie.

Te zobowiązania, choć ogromne, wcale nie są uciążliwe w porównaniu z celami, jakie firma sama sobie stawia – chodzi mianowicie o utopienie kilku miliardów dolarów w samym obiekcie, który postawi w Szanghaju. W ubiegłym tygodniu Tesla potwierdziła, że w nowej fabryce zamierza wyprodukować pół miliona samochodów i to w ciągu najbliższych 12 miesięcy, oczywiście w zależności od tego, jak szybko zwiększy się tempo produkcji.

