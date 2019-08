USA: Jakakolwiek interwencja Turcji w Syrii jest nie do przyjęcia. Nie dopuścimy do niej

Źródło: PAP

Jakakolwiek operacja wojskowa Turcji na północy Syrii byłaby "nie do przyjęcia" i USA do niej nie dopuszczą - oświadczył we wtorek minister obrony USA Mark Esper. W niedzielę władze w Ankarze zapowiedziały ofensywę na terenach kontrolowanych przez Kurdów.