Wcześniej w tym samym tygodniu Jyske Bank poinformowało, że zacznie wydawać 10-letnie hipoteki o oprocentowaniu minus 0,5 proc. Duńczycy mogą uzyskać również 30-letnie kredyty hipoteczne oprocentowane na 0,5 proc., a Nordea skorygowało niedawno prospekt emisyjny, co umożliwi mu udzielanie 30-letnich „mieszkaniówek” o ujemnych stopach.

- Pożyczanie nigdy nie było tańsze – stwierdziła główna analityk Nordei Lise Nytoft Bergmann. – Oczekujemy, że przyczyni się to do wzrostu cen mieszkań – dodała.

Chociaż to dobra wiadomość dla nabywców mieszkań, to powiedziała ona, że sytuacja jest „prawie przerażająca”.

- Niekomfortowa jest myśl, że są inwestorzy skłonni do pożyczania pieniędzy na 30 lat i uzyskania za to zaledwie 0,5 proc. Pokazuje to, jak przerażeni są obecną sytuacją na rynkach finansowych i że spodziewają się, że minie wiele czasu zanim sytuacja się poprawi – dodała.

