PKN Orlen rozmawia z 'dwucyfrową liczbą' partnerów ws. morskich farm wiatrowych



Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Liczba potencjalnych partnerów do projektów morskiej energetyki wiatrowej, z którymi rozmawia PKN Orlen, jest dwucyfrowa, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Rozmawiamy z partnerami nie tylko z Europy, ale i spoza Europy. Liczba partnerów, z którymi rozmawiamy jest dwucyfrowa" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Potwierdził też, że PKN Orlen chce wybrać partnera do farm wiatrowych na Bałtyku do końca tego roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)