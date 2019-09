Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Siedlce, spółka zależna Polimeksu Mostostalu, zawarła umowę z GE Power na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowych za 42 mln zł netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał Polimex.



"Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi 41 995 340,39 zł netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w umowie składowych części zadania. Na podstawie umowy MS zobowiązał się zrealizować zadanie do 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.



Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.



(ISBnews)