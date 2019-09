Energa rozpocznie realizację programu lojalnościowego dla inwestorów 23 IX



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Energa rozpocznie realizację programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych "Energa w Akcji!" 23 września, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

"Jest to projekt dedykowany naszym inwestorom indywidualnym, świadczący o tym, że poważnie traktujemy każdego akcjonariusza" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej.

"Program startuje w przyszły poniedziałek" - dodał wiceprezes.

Od 23 września przyjmowane będą zgłoszenia inwestorów zainteresowanych programem.

Obecnie jednym z warunków udziału w programie jest posiadanie rachunku w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Do programu może przystąpić każda osoba posiadająca przynajmniej jedną akcję Energi, jednak dostęp do przygotowanej przez organizatorów oferty wymaga spełnienia warunku dysponowania przynajmniej 500 akcjami spółki (jako właściciel lub współwłaściciel) przez okres przynajmniej pół roku.

Od Energi inwestorzy otrzymają 10-proc. rabat na usługę montażu indywidualnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp. Będą mogli również skorzystać ze zniżki do 50% na produkty oferowane w sklepie internetowym Energi. Grupa Energa przeznaczy też dla uczestników programu część biletów na wydarzenia sportowe i kulturalne, których jest sponsorem.

"Pomyśleliśmy, że nie ma lepszej okazji jak połączyć program 'Energa w Akcji' z rozwojem prosumenta, rozwojem OZE. Głównym benefitem będzie 10% zniżki, co przy standardowej instalacji oznacza 3-4 tys. zł oszczędności. Poza bezpośrednim benefitem inwestor odnotuje oszczędności wynikające z korz z fotowoltaiki - może oszczędzić ok. 4 tys. zł rocznie na samej energii" - powiedział prezes Energa-Obrót Dariusz Chrzanowski.

Podkreślił, że ta oferta jest skierowana do inwestorów mieszkających w całej Polsce, także tych korzystających z oferty Energi w ramach zasady TPA.

"Dotychczasowi prosumenci, których podłączyliśmy, są w 30% spoza terenu Energa-Obrót" - powiedział.

Inwestorzy przystępujący do programu, którzy jednocześnie będą nowymi klientami Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, zostaną czasowo zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Na ten okres otrzymają również darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych wraz z wszystkimi płynącymi z tego korzyściami (m.in. dostęp do materiałów edukacyjnych i analiz giełdowych). Elementem programu będzie też edukacja w postaci cyklu pięciu spotkań szkoleniowo-warsztatowych, które odbędą się m.in. w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. W ich trakcie eksperci będą przybliżać zalety programów lojalnościowych oraz kwestie związane z inwestowaniem na giełdzie.

Do współpracy przy programie przystąpił także MyBenefit, dostawca usług z zakresu pozapłacowych świadczeń dla pracowników, należący do grupy kapitałowej Benefit Systems. Dzięki temu uczestnicy programu otrzymają dostęp do Kafeterii MyBenefit, internetowej platformy dzięki której będą mogli korzystać z tysięcy propozycji kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dostępnych w całym kraju. Konto uczestników "Energi w Akcji!" w Kafeterii zostanie jednorazowo zasilone przez Energę 140 punktami, z możliwością przeznaczenia na dowolnie wybrane benefity. Po wykorzystaniu tych środków uczestnicy nadal będą mogli korzystać z benefitów w Kafeterii na takich samych zasadach.

"Bardzo mocno przyrasta nam liczba akcjonariuszy od momentu ogłoszenia programu. Już zapukały do nas inne domy maklerskie, które by chciały przystąpić do programu" - dodał dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Energi Aleksander Korsak.

Energa ogłosiła plan uruchomienia programu lojalnościowego dla inwestorów na początku czerwca br.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)