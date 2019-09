Jak podkreślono, Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uchwałę o powołaniu Małgorzaty Ślepowrońskiej na stanowisko prezesa podjęła 19 września 2019 r. jednogłośnie.

"Małgorzata Ślepowrońska jest świetnym kandydatem na prezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W UFG odpowiadała za rozbudowę baz danych oraz rozwój informatyczny kluczowych procesów, które są dziś strategicznym kierunkiem zmian w Funduszu" – oświadczył przewodniczący Rady Jarosław Matusiewicz, cytowany w komunikacie.

Rada podziękowała dotychczasowej prezes Elżbiecie Wanat Połeć. "Bardzo doceniam to, co Elżbieta Wanat-Połeć zrobiła dla UFG przez te wszystkie lata. Dziękuję za jej ogromny wkład w budowanie Funduszu i jego znaczenia dla rynku ubezpieczeniowego. Bez jej zaangażowania nie byłoby to możliwe" – podkreślił Matusiewicz.

Jak podał UFG Małgorzata Ślepowrońska od 2009 r. związana jest z sektorem ubezpieczeniowym, a do zarządu UFG została powołana w czerwcu 2016 r.

Członkami UFG, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK, są wszyscy ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne OC i AC w Polsce. Jednym z głównych zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest wypłata odszkodowań dla ofiar wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców. Po wypłacie takiego świadczenia Fundusz dochodzi wypłaconych kwot od posiadacza pojazdu bez polisy OC, jak i od kierującego tym pojazdem, sprawcy wypadku. UFG zajmuje się również wykrywaniem nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nakładaniem na nich kar za brak ważnego OC.

Częścią Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest Ośrodek Informacji UFG, administrujący ogólnopolską bazą danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zawiera ona ponad 480 mln rekordów: o sprzedanych polisach komunikacyjnych OC i AC, jak również o wypłaconych z nich odszkodowaniach. Od początku istnienia bazy zadano do niej blisko trzy miliardy zapytań. Dzięki bazie możliwe jest ustalenie gdzie ubezpieczony jest dany pojazd w zakresie komunikacyjnego OC jedynie na podstawie jego tablic rejestracyjnych. Baza jest też podstawowym źródłem informacji dla firm ubezpieczeniowych dla taryfikowania składek za polisy OC i AC. Ponadto dzięki informacjom z bazy możliwa jest identyfikacja nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.(PAP)