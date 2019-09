ING Bank Śląski stawia na rozwój w obszarze e-commerce



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski stawia na rozwój w obszarze e-commerce, którego skala w ocenie instytucji będzie dynamicznie rosnąć, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski.



"Stawiamy na e-commerce, który wciąż w naszym kraju ma znaczący potencjał do wzrostu wolumenu. Jest tu ogromne pole do rozwoju w obszarze płatności dla takiej instytucji, jak nasza zarówno poprzez nowe projekty, jak i również bardziej tradycyjną ofertę bankową" - powiedział ISBnews Bolesławski.



Według jego słów, e-commerce w Polsce ma potencjał nawet 10-krotnego wzrostu. Kluczowymi projektami instytucji w e-commerce są iMoje i Twisto.



"Jesteśmy zadowoleni z ich rozwoju. Obecnie spełniają nasze oczekiwania dotyczące udziału w rynku polskiego e-commerce, Obecnie mamy podpisane umowy z 1 333 sklepami. Dynamicznie rosną też nasze obroty. Twisto oferujemy wraz z bramką płatniczą. W przypadku Twisto proces implementacji wymaga jednak więcej czasu. Gdy osiągnie większą skalę, będziemy do niego dobudowywać produkty - kredyty konsumenckie, karty. Póki co, trwa rozbudowa funkcjonalności płatności związanych z bramką" - wskazał wiceprezes.



W kwestii platformy Aleo wskazał, że transformuje ona w platformę, gdzie biznes może szukać wszelkich informacji uwiarygadniających kontrahenta.



"Wizyty na platformie systematycznie rosną i przekroczyły 700 tys. wejść w lipcu. Chcemy, żeby stała się ona podstawowym źródłem informacji o firmach w Polsce w oparciu powszechnie dostępne dane. Kiedy liczba wizyt przekroczy 1 mln i osiągnie efekt skali, wtedy będziemy myśleli o dodaniu kolejnych funkcjonalności" - powiedział Bolesławski.



Podtrzymał też chęć współpracy ze startupami. Jednak ING BSK podchodzi do tego tematu selektywnie. Podstawowym kryterium podjęcia współpracy jest identyfikacja możliwości oferowania ostatecznego produktu w długim terminie.



"Interesujące nas obszary to szeroko pojęte projekty związane z e-commerce oraz dotyczące zwiększenia lojalności klientów. Otwarte środowisko bankowe dodatkowo sprzyja rozwijaniu palety produktów" - ocenił wiceprezes.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)