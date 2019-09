Ferrum miało wstępnie ok. 205 tys. zł zysku netto w I poł. 2019 r.



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Ferrum odnotowało ok. 205 tys. zł skonsolidowanego zysku netto według wstępnych danych, podała spółka.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 6 711 tys. zł, podano w komunikacie.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2019 r. ok. 231 036 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 68 281 tys. zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto były efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży przede wszystkim w podmiocie dominującym Ferrum S.A." - czytamy dalej.

"Zdecydowana poprawa przychodów w minionym półroczu to przede wszystkim efekt wzrostu zdolności produkcyjnych, dzięki otwartej w ubiegłym roku nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych oraz rezultat zwiększonej sprzedaży rur zgrzewanych. Oba te produkty znajdują coraz większą rzeszę odbiorców. Są to wyroby wysokiej jakości, wytwarzane przez wysoko zaawansowane technologicznie maszyny, stanowiące rzadkość w Europie. Liczymy wiec, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te produkty będzie nadal rosnąć nasza sprzedaż" - skomentował prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2,83 mln zł, która była konsekwencją kosztów finansowania zewnętrznego, w tym m.in. kosztów związanych z zaciągniętymi w 2018 r. i 2019 r. pożyczkami oraz uzyskanym w banku PKO BP kredytem, podano także.

Ferrum przekaże ostateczne wyniki półroczne 30 września 2019 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)