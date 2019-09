Robyg miał ok. 50 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2019 r.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg miała 36 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł ok. 50 mln zł.

Przychody dewelopera w I połowie roku wyniosły 420 mln. Grupa uznała w przychodach w tym czasie ok. 1 100 lokali - co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

"Osiągnięte w pierwszym półroczu wyniki finansowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętym na ten okres harmonogramem przekazań lokali właścicielom. Oczekujemy poprawy marż i zwiększenie skali przekazań lokali w drugim półroczu. W całym 2019 roku planujemy przekazać klientom ponad 2 800 lokali. Płynność działalności deweloperskiej, zabezpieczone finansowanie i duże zainteresowanie naszymi realizacjami ze strony klientów sprawiają, że utrzymujemy mocną pozycję na polskim rynku deweloperskim. Mamy zapewnioną możliwość realizowania inwestycji na wiele miesięcy. Jestem przekonany, że utrzymanie obecnej dynamiki działania grupy - przy dotychczasowych tendencjach rynkowych - znajdzie odzwierciedlenie w realizacji celów przyjętych przez zarząd na cały 2019 rok" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

W I półroczu kontraktacja grupy wyniosła 1 077 lokali netto (bez uwzględnienia rozwiązanych przez grupę umów w projekcie Young City 2 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi).

W I poł. br. grupa miała w budowie 3 850 lokali w 3 miastach i zakontraktowała grunty za kwotę 140 mln zł - dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14 000 lokali. W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży 1 280 mieszkań, podano także.

"Robyg w pierwszym półroczu 2019 rozszerzył obszar działań o Poznań, gdzie nabył działkę na Ostrowie Tumskim z potencjałem budowy 1 400 lokali" - przypomniano w materiale.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W ub.r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)