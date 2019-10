Realizacja części zadania B obejmowała będzie m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na 3 pas) na długości ok. 1,3 km, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie B, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 Warszawa-Grójec zostało podzielone na dwie części. Pierwsza to ok. 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ.

Dla pozostałego 13,5-kilometrowego odcinka tego zadania toczy się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Droga ekspresowa S7 połączy województwa pomorskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Trasa spełnia funkcję ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej miasta: Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawa, Kielce, Kraków, Rabka.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski