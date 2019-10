Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret wzrosły o 2% r: r do ok. 17 mln zł w IX



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 2% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym, w okresie 9 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 167 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie we wrześniu 2019 wyniosły 2,4 mln zł, co oznacza spadek o 9% w stosunku do września 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 24,4 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż w Polsce zwiększyła się we wrześniu o ok. 9% r/r, a w samych sklepach Top Secret - o ok. 12%, podano również.

"Było to rezultatem sprawnie przeprowadzonych działań promocyjnych. Jednocześnie udział sprzedaży towarów z poprzednich sezonów w sklepach Top Secret zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. O 40% r/r zmniejszyła się sprzedaż na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec września 2019 wyniosła 34,8 tys. m2, tj. była o 4% niższa niż w tym samym momencie 2018 r.

"W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019r.) dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 grupy kapitałowej Redan będą również uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji z działalności kontynuowanej do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł" - zaznaczono także w komunikacie.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

