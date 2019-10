Grupa Azoty ZAK wybuduje centrum badawczo-rozwojowe do 2021 roku



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - W Grupie Azoty ZAK - spółce wchodzącej w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty - powstanie do 2021 r. centrum badawczo-rozwojowe, wspierające innowacje w segmencie OXO i przetwórstwie tworzyw sztucznych, podała spółka.

"Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty uzyskała zgody korporacyjne niezbędne do realizacji strategicznej inwestycji. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR II) to kolejny, naturalny krok w kierunku rozbudowy zakładowej infrastruktury badawczej, wzmocnienia potencjału kadry w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz zabezpieczenia własności intelektualnej" - czytamy w komunikacie.

Projekt stanowi kontynuację uruchomionego w listopadzie 2018 r. Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych (CBR I), które dało Grupie Azoty ZAK możliwość odtwarzania w skali laboratoryjnej procesów produkcyjnych i przeprowadzania kompleksowych badań otrzymywanych próbek, poinformowano.

Uruchomienie CBR II pozwoli na zwiększenie niezależności kędzierzyńskiej spółki w działalności B+R+I (badawczej, rozwojowej i innowacyjnej), podano.

"OXO to jeden z kluczowych segmentów biznesowych Grupy Azoty ZAK, a jednocześnie nasza specjalizacja, zarówno w ramach Grupy

Azoty, jak i krajowego rynku. Posiadając centrum badawczo-rozwojowe większość specjalistycznych badań związanych z tym segmentem będziemy mogli prowadzić we własnym zakresie, co z ekonomicznego punktu widzenia jest bardzo uzasadnione. Jednocześnie w jeszcze

większym stopniu wykorzystamy potencjał naszej kadry naukowej i stworzymy dodatkowe miejsca pracy" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Azoty ZAK Artur Kamiński, cytowany w komunikacie.

Inwestycja stanowi element zaktualizowanej strategii Grupy Azoty. Jej realizacja przyczyni się między innymi do poszerzenia oferty produktowej spółki o kolejne estry specjalne, a także wydłużenia łańcucha produktowego i przetwórstwa aldehydów w produkty specjalne.

"W odpowiedzi na potrzeby rynku rozwijamy produkcję o wyroby specjalistyczne, dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. W 2019 r. w ofercie Grupy Azoty ZAK znalazły się estry specjalne: Adoflex i Oxovilen. Liczymy, że efektem działania nowego laboratorium będą kolejne marki produktowe, dzięki którym rozszerzymy dotychczasową współpracę z partnerami segmentu OXO" - dodał prezes Grupy Azoty ZAK Sławomir Lipkowski.

Na realizację inwestycji Grupa Azoty ZAK pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwotny projekt zakładał budowę rozległej bryły z przeszklonym dachem, gdzie oprócz pomieszczeń laboratoryjnych miała zostać wydzielona przestrzeń konferencyjna. Po weryfikacji założeń inwestycji zoptymalizowano jej parametry w kierunku użytkowości i koncentracji na części laboratoryjnej. Finalna koncepcja zakłada budowę nowego obiektu oraz wyposażenie go w specjalistyczną aparaturę, podsumowano.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)