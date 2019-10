Wielka Brytania wstrzyma wydawanie zezwoleń na eksport uzbrojenia do Turcji

Źródło: PAP

Wielka Brytania wstrzyma wydawanie zezwoleń na eksport do Turcji uzbrojenia - zapowiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Dominic Raab. To efekt zaniepokojenia operacją prowadzoną przez tureckie wojska na północnym wschodzie Syrii.