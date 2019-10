PKN Orlen planuje wybrać wykonawcę instalacji fenolu na początku 2020 r.



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Następną inwestycją ogłoszoną w ramach programu rozbudowy petrochemii przez PKN Orlen będzie instalacja fenolu, poinformował prezes Daniel Obajtek. Na początku 2020 r. koncern chce dokonać wyboru wykonawcy tej instalacji.

"Skończyliśmy negocjacje związane z projektem bazowym i na początku 2020 r. planujemy wybór wykonawcy tej instalacji" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

Na początku września Obajtek informował w rozmowie z ISBnews, że w przypadku instalacji olefin, fenolu i pochodnych aromatów Orlen jest już na etapie pozyskiwania licencji i projektów bazowych, zaś wybór wykonawców tych inwestycji powinien nastąpić do końca 2020 roku.

Przyjęty przez PKN Orlen w czerwcu 2018 r. Program rozwoju petrochemii do 2023 r., o wartości nakładów inwestycyjnych 8,3 mld zł, ma pozwolić na zwiększenie mocy produkcyjnych tego segmentu o ok. 30%.

W ramach programu inwestycyjnego planowana jest budowa kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowa kompleksu olefin i rozbudowa zdolności produkcyjnych fenolu oraz inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe (budowane już przez Budimex) będzie stanowić zaplecze niezbędne dla realizacji programu i dalszego rozwoju Petrochemii.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)