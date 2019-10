MZ: Planujemy kolejne spotkania z fizjoterapeutami i dyrektorami NFZ

Źródło: PAP

Planujemy kolejne spotkania z fizjoterapeutami i diagnostami oraz z dyrektorami NFZ, by omawiać dalej sytuację w poszczególnych placówkach. Do końca roku liczymy na to, że większość placówek ureguluje swój stosunek pracy z tymi grupami medycznymi – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.