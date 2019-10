Braster: Zakończono projekt Innomed współfinansowany przez NCBR



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Braster ogłosił zakończenie projektu Innomed/I/14/NCBR/2014, realizowanego wspólnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

"W badaniu potwierdzono potencjał samouczących sieci konwolucyjnych do podnoszenia skuteczności interpretacji wraz z rozwojem ich architektury oraz ze wzrostem liczby dostępnych badań. Opracowane algorytmy pozwalają określać stopnie ryzyka rozwoju patologii, uwzględniając różne czynniki zwiększające to ryzyko, takie jak wiek pacjentki, czy mutacje BRCA, dodatkowo wskazując na najbardziej podejrzane struktury termiczne w analizowanym obrazie termograficznym. Uzyskane wyniki badania i możliwość oceny ryzyka złośliwości stanowią wartość dodaną badania Innomed oraz wskazują na potencjał termografii kontaktowej jako metody uzupełniającej standardowe testy diagnostyczne" - czytamy w komunikacie.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)