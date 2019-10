"W III kwartale br. mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem odsetka gospodarstw domowych planujących budowę lub zakup nieruchomości w następnych 12 miesiącach. Obecnie około 20% gospodarstw domowych uważa, że wydatki na zakup mieszkania lub domu są w ich przypadku prawdopodobne, czyli wskazały one wariant 'możliwe' lub 'zdecydowanie tak' (w II kwartale było to tylko 7%, zaś przed rokiem - 5,6%)" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie znacząco wzrósł odsetek umiarkowanych optymistów, czyli respondentów wybierających wariant "możliwe" - z 2,8% do 14%. Ankietowani zdecydowani na zakup mieszkania stanowili około 6% (wobec ok. 4% w poprzedniej edycji badania).



"Odpowiedzi respondentów badania ZPF i IRG SGH zdają się potwierdzać dane GUS w zakresie liczby wydawanych pozwoleń na budowę, które w lipcu pokazały wzrost o 24% r/r. Z danych tych widać też, że rozpoczęto większą liczbę inwestycji niż przed rokiem (wzrost o około 16% r/r), co może to oznaczać ożywienie w tym segmencie" - skomentował dr Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie,.



W ujęciu kw/kw zmniejszył się natomiast odsetek gospodarstw domowych planujących przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania kredytem. W III kwartale br. około 71,8% badanych, rozważających zakup mieszkania lub domu, myślało przy tym o zaciągnięciu kredytu (wobec 81% poprzednio). Rok wcześniej wskaźnik ten znajdował się w granicach 63%.



"Dane rynkowe za ostatni okres potwierdzają wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Banki nie tylko udzielają ich więcej, ale też rośnie średnia wartość zaciągniętego kredytu mieszkaniowego oraz okres, na jaki zostaje zaciągnięty. Wynika to w głównej mierze ze wzrostu cen transakcyjnych na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym w głównych aglomeracjach. Biorąc pod uwagę, że w tym roku zostanie oddanych około 200 tysięcy nowych mieszkań, to nowy rekord w kredytach hipotecznych nie będzie zaskoczeniem" - wskazał dr Mirosław A. Bieszki, doradca ekonomiczny ZPF.



Odsetek gospodarstw domowych, przewidujących poniesienie w najbliższych 12 miesiącach dużych wydatków remontowych lub podnoszących standard domu lub mieszkania zwiększył się o prawie 10 pkt proc., po wzroście o około 17 pkt proc. w poprzedniej edycji badania. Odsetek ten jest również wyższy niż przed rokiem (o około 14 pkt proc.) oraz najwyższy w historii badania.



"W II kwartale br. znacząco wzrosła liczba mieszkań oddawanych do użytku, stąd zapewne rosną też wydatki remontowe. Czynnikiem wspierającym te wydatki mogą być też wprowadzone preferencje na wydatki termomodernizacyjne w podatku PIT" - powiedział Dudek.



W III kwartale 2019 r. około 42,5% respondentów deklarowało finansowanie remontu z własnych środków. W poprzedniej edycji badania było to około 62,1%, a przed rokiem - 68,5%, podano także.



