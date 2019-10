To kolejny element zmian w kilkunastu aktach prawnych podjętych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach odbiurokratyzowania procedur - wskazał resort w komunikacie.

"Przejrzeliśmy i wyeliminowaliśmy wymóg pieczątek w każdym z tych miejsc, w którym nie jest to niezbędne, to uprości i ułatwi życie przedsiębiorcom i obywatelom załatwiającym sprawy urzędowe" - tłumaczył minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Jak zaznaczył, operat szacunkowy trafi do zamawiających szybciej, jeśli nie będzie musiał być ostemplowany. "Te drobne zmiany są potrzebne i korzystne dla obywateli" – ocenił.

Według resortu, nowe przepisy ułatwią pracę rzeczoznawcom majątkowym i usprawnią proces sporządzania opinii o wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy zaoszczędzą również czas i pieniądze związane z wyrobieniem i zmianami treści pieczęci.

Kwieciński zaznaczył, że rzeczoznawcy majątkowi będą mieli wybór - "w zależności od tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki, albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące".

Korzyści z nowych rozwiązań odczują również odbiorcy sporządzanych wycen. "Dzięki wprowadzeniu obowiązku podawania w operatach szacunkowych imienia i nazwiska rzeczoznawcy majątkowego oraz numeru posiadanych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, odbiorcy wycen będą mogli łatwo zweryfikować, czy dokument został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną" - czytamy.

W komunikacie resortu inwestycji i rozwoju wskazano również na uproszczenie innych przepisów. "Kilka dni temu minister podpisał również nowelizację rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zmiany obejmą organizatorów praktyki zawodowej oraz prowadzących praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podmioty te już wkrótce także nie będą musiały posługiwać się pieczątką" - podano.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt