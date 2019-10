TXM zawarł z bankami finansującymi kolejną umowę o utrzymaniu status quo



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO BP) oraz ING Bankiem Śląskim przy udziale spółek z Grupy TXM drugą umowę zmieniającą do drugiej umowy o utrzymaniu status quo (standstill) wraz z umową wprowadzającą, podała spółka.

"Z uwagi na trwające finalne uzgadniania w obszarze docelowej umowy restauracyjnej pomiędzy spółką a bankami i potrzebny na ich dokończenie czas strony wydłużyły okres obowiązywania ww. umów do dnia 18 listopada 2019 r. w celu dokończenia w tym okresie prac nad właściwą umową restrukturyzacyjną" - czytamy w komunikacie.

16 sierpnia TXM w restrukturyzacji informował, że zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą, natomiast 18 września spółka podała, że zawarła z bankami finansującymi umowę zmieniającą drugą umowę o utrzymaniu status quo oraz umowę wprowadzającą, opisujące uzgodnienie zasad docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Termin na zawarcie docelowej umowy restrukturyzacyjnej został wówczas określony przez strony do 31 października br.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)