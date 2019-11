Grupa Żywiec przeniesie siedzibę na warszawską Wolę jesienią 2020 r.



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec przeniesie swoją siedzibę na warszawską Wolę jesienią 2020 roku, podała spółka. Spółka zajmie ok. 4400 m2 w Biurach przy Warzelni, jednym z dwóch biurowców inwestycji realizowanej przez Echo Investment.

"Browary Warszawskie to nowoczesna, prestiżowa lokalizacja z piękną historią, której jesteśmy częścią. Lokalizacja ta doskonale podkreśla zarówno nasze dziedzictwo, jak i potencjał oraz ambicje wyrażone w nowoczesnej architekturze i klimacie tętniącego życiem miejsca spotkań. Nowa siedziba pozwoli nam także na większą elastyczność aranżacji biura, które powinno współgrać ze zmieniającymi się dynamicznie stylami pracy, wspierać efektywność osobistą, różnorodność i współpracę oraz wykorzystywać nowe technologie" - powiedział prezes Grupy Żywiec Francois-Xavier Mahot, cytowany w komunikacie.

Historia piwowarstwa na Woli sięga XIX w. W 1846 roku przy ulicy Grzybowskiej powstał słynny browar Haberbusch i Schiele, a po wojnie na jego miejscu powstały Warszawskie Zakłady Piwowarskie, gdzie narodziło się piwo Królewskie - jedna z kluczowych marek regionalnych w portfolio Grupy Żywiec, podano także.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

(ISBnews)