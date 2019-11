"Wzywamy Komisję Europejską do opracowania do lutego 2020 r. konkretnych propozycji, które pozwoliłyby na wzmocnienie efektywności procesu rozszerzenia UE jako instrumentu wsparcia reform i wysiłków integracyjnych w regionie (Bałkanów Zachodnich - PAP)" - napisali w liście, do którego dotarła PAP.

List jest datowany na poniedziałek, 18 listopada.

Na unijnym szczycie w Brukseli w październiku państwa członkowskie nie potrafiły się porozumieć w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną - mimo, że takiej decyzji oczekiwano. Powodem było przede wszystkim zablokowanie decyzji przez Francję.

>>> Czytaj też: Wielki powrót kolejowego „igreka”. Oto nowa wersja trasy dla szybkich pociągów [MAPA]