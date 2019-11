"W tym tygodniu wahania kursu EUR/PLN będą raczej niewielkie. Nie widać informacji, które mogłyby być impulsem do dużych zmian na rynkach. We wtorek EUR/PLN jest dość stabilny w pobliżu 4,29 i taki poziom prawdopodobnie będzie utrzymany do końca tygodnia. Ewentualne osłabienie złotego może nastąpić po publikacji pozytywnych danych w piątek. W dalszym ciągu wahania są głównie uzależnione od informacji, które napływają w sprawie konfliktu handlowego między USA i Chinami" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku ING, Jakub Rybacki.

W piątek opublikowane zostaną listopadowe odczyty PMI dla głównych gospodarek europejskich, strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych.

RYNEK DŁUGU

Na wtorkowej sesji doszło do 2-3 punktowych wzrostów rentowności krajowych SPW na całej długości krzywej.

"Krajowe obligacje 10-letnie będą poruszały się w ślad za rynkami bazowymi, a do końca tygodnia nie powinno dojść do większych zmian rentowności" - powiedział Rybacki.

Na rynkach bazowych rentowności stabilne. W przypadku amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,8 proc., a niemieckich -0,336 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.48 9.24 15.07 EUR/PLN 4,2889 4,2926 4,2882 USD/PLN 3,8714 3,8773 3,8782 CHF/PLN 3,9055 3,9160 3,9198 EUR/USD 1,1078 1,1155 1,1057 DS1021 1,40 1,38 1,38 PS1024 1,83 1,82 1,8 DS1029 2,11 2,10 2,09

(PAP Biznes)