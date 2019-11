W czwartym konkursie GameINN o dofinansowanie - sięgające nawet 20 mln zł - będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych na realizacje projektów związanych z sektorem gier. Program sektorowy GameINN jest realizowany dzięki środkom unijnym, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie, inaugurującej obecną edycję programu, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że w trzech poprzednich edycjach GameINN projekty dostały dofinansowanie w kwocie ponad 316 mln zł. "Jesteśmy (...) czwartym na świecie eksporterem tego typu sprzętu gier, urządzeń w tym obszarze" - podkreśliła.

Według rządowych danych, na które powołuje się NCBR, wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł. Prognoza na rok 2019 to ok. 2,23 mld zł.

Wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Izabela Żmudka powiedziała, że jej agencja wspiera odważne projekty naukowców i przedsiębiorców. "Nasze konkursy są po to, by osoby, które mają nowe pomysły, wspierać w dążeniu do sukcesu" - powiedziała.

Dodała, że gry są narzędziem, które nie tylko wspiera edukację, rozrywkę i zdrowie, ale zachęca do aktywności sportowej. Wymieniła, że wśród dotąd dofinansowanych projektów NCBR była np. platforma do rehabilitacji osób po udarach, program umożliwiający uczniom wykonywanie eksperymentów chemicznych w środowisku wirtualnym. Pieniądze uzyskał też projekt do rozwijania umiejętności echolokacji dla osób niewidzących lub słabo widzących.

GameINN jest przeznaczony dla całej branży gier wideo, nie tylko dla twórców gier. Dofinansowanie w programie otrzymały już m.in. VR Treadmill - wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu do gier VR czy platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W trzech konkursach do NCBR wpłynęło łącznie 245 wniosków o dofinansowanie.

W nowej edycji konkursu miejscem realizacji projektów badawczo-rozwojowych powinny być województwa inne niż województwo mazowieckie, które ma status regionu lepiej rozwiniętego. Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 grudnia br. do 16 marca 2020 r. W trakcie oceny możliwe jest poprawienie wniosku przez wnioskodawcę w części merytorycznej, zgodnie ze wskazówkami panelu ekspertów. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala