Getin Holding: Decyzja ws. ewentualnej sprzedaży biznesu na Ukrainie w grudniu



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding (GH) oczekuje, że w grudniu zakończy się proces due diligence biznesu na Ukrainie prowadzony obecnie przez potencjalnego inwestora i w przyszłym miesiącu holding podejmie decyzję w sprawie ewentualnego zbycia tych aktywów. Jeśli dojdzie do transakcji, środki pozyskane z niej GH przeznaczy w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

"Due diligence jeszcze trwa i oczekujemy, że zakończy się ok. 10 grudnia, więc jeszcze w grudniu możemy spodziewać się decyzji o ewentualnej sprzedaży. Modernizujemy ten bank i zobaczymy, czym zakończy się proces przeglądu przez podmiot trzeci. My do sprzedaży podchodzimy oportunistycznie" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Dodał, że biznes na Ukrainie jest bardzo rentowny i jeśli holding nie doszedłby do porozumienia z potencjalnym inwestorem, to będzie nadal rozwijał bank.

Zysk netto grupy z biznesu ukraińskiego za 9 miesięcy ukształtował się na poziomie 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 65% r/r. GH podał, że wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS.

Getin Holding podał pod koniec października, że podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.

Prezes poinformował, że jeśli strony dojdą do porozumienia i transakcja zostanie zrealizowana, to środki z niej w pierwszej kolejności posłużyłyby spłacie zadłużenia GH.

"Holding na koniec III kwartału ma jeszcze ponad 200 mln zł zadłużenia i spłata tego zadłużenia będzie pierwszym priorytetem zarządu. To jest kwota do spłaty w ciągu 3,5 roku" - powiedział prezes.

GH podał dziś wcześniej, że w ciągu trzech kwartałów tego roku jego zadłużenia zmniejszyło się o 90 mln zł, tj.prawie o 1/3.

"Wykorzystujemy dobrą koniunkturę i wyniki, pozytywne przepływy finansowe, by zmniejszać zadłużenie holdingu" - podkreślił Kaczmarek.

Spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln zł zysku netto w I-III kw. br. i wypłaciły na rzecz holdingu 70 mln zł dywidendy.

"Na pewno takim koniem pociągowym zagranicy jest Ukraina, niezła sytuacja makro i potwierdzony dziewięcioma kwartałami bardzo dobry model biznesowy pozwalający organicznie osiągać dobre wyniki i zwroty w formie dywidend. Holding modernizuje bank, co przyniesie jeszcze lepsze efekty w przyszłości" - powiedział prezes.

Kaczmarek wskazał, że biznes w Rosji rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. "Nie ma fajerwerków, ale też nie ma tam większych problemów. My w tej sytuacji dobrze sobie radzimy"- dodał.

Z kolei na Białorusi, ze względu na zmieniające się od dwóch lat otoczenie regulacyjne, bank musi dostosowywać model biznesowy.

"Musimy szybciej się digitalizować, zmniejszać koszty i zwiększać udział dochodów nieodsetkowych. Bank zamyka oddziały, uruchomiliśmy też projekt - platformę cyfrową do wymiany walut, na której też chcemy zarabiać. Bank na poziomie wyników i dywidend radzi sobie całkiem nieźle" - powiedział Kaczmarek.

Prezes przyznał, że na rynku rumuńskim holding nie osiągnął poziomu wyników, umożliwiającego wypłatę dywidendy, ale oczekuje, że bank będzie zwiększał kapitały w ciągu 1-2 lat.

"Trudniejsze otoczenie makro, wyższe wpłaty na tamtejszy BFG powodują, że wzrosty nie są tak spektakularne, jak byśmy chcieli. Na razie chcemy doprowadzić w ciągu roku, dwóch do samowystarczalności kapitałowej, by bank mógł generować tyle zysku, abyśmy mogli wykorzystać w pełni potencjał tego rynku, który w mojej ocenie jest wyższy, niż rynku polskiego" - powiedział Kaczmarek.

Dodał, że w listopadzie GH dokapitalizował bank kwotą 1 mln euro.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)