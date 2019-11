Zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy instalatorzy PV mają możliwość złożenia jednorazowo do 20 wniosków o dofinansowanie w imieniu swoich klientów. Porozumienie podpisali reprezentanci przedsiębiorstw: Columbus Energy, Soon Energy Poland, Stilo Energy, Media Broker oraz Zielona-Energia.com. NFOŚiGW planuje rozszerzenie tej formuły także o inne zainteresowane firmy z branży fotowoltaicznej.

"Dążymy do tego, żeby wnioskodawcy programu +Mój Prąd+ jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę, stąd pomysł wprowadzonego dla instalatorów PV ułatwienia – wyjaśnił prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Firmy reprezentując klientów przed złożeniem wniosków będą wysyłać drogą elektroniczną dane wnioskodawców, co ułatwi NFOŚiGW planowanie pracy i wypłatę dotacji. "To przyspieszy także ocenę dokumentów aplikacyjnych i ograniczy formalności po stronie właścicieli domów" - podano w komunikacie.

"Widzimy ogromny potencjał rozwoju i zapotrzebowanie na fotowoltaikę w Polsce, dlatego pracujemy nad kontynuacją programu +Mój Prąd+ w formie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych. Wyprodukowana przez nie energia pokryje zapotrzebowanie na części wspólne i tym samym pozwoli uniezależnić się od wahań cen na rynku energii, co finalnie wpłynie na realne obniżenie rachunków dla mieszkańców – podsumował Woźny.

"Mój Prąd" jest programem finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Do dyspozycji jest miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Pierwszy nabór w ramach "Mojego Prądu" trwa od 30 sierpnia br., od 21 października br. również online na portalu GOV.pl.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił w ramach "Mój Prąd" prawie 5,5 tys. dotacji na łączną kwotę 25 mln zł. W sumie moc wspartych instalacji wynosi ok. 34 MW, a pozyskana zielona energia to ponad 30 GWh/rok. To pozwala na redukcję emisji CO2 w wysokości 24,5 t rocznie, co odpowiada rocznej emisji ponad 20 tys. samochodów osobowych, przy rocznym przebiegu 10 tys. km. Wyprodukowana energia pozwoliłaby na pokrycie energetycznego zapotrzebowania ok. 12 tys. standardowych gospodarstw domowych. Uzyskana redukcja emisji jest równoważna rocznej emisji ponad 20 tys. samochodów osobowych, przy rocznym przebiegu 10 tys. km.

