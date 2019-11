TXM ma kolejną umowę standstill z bankami do 6 grudnia



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim przy udziale spółek z Grupy TXM czwartą umowę zmieniającą do drugiej umowy o utrzymaniu status quo (standstill) wraz z umową wprowadzającą do 6 grudnia, podano w komunikacie.

"Z uwagi na trwające finalne uzgodnienia w obszarze docelowej umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy spółką a bankami i potrzebny na ich dokończenie czas, strony wydłużyły okres obowiązywania ww. umów do dnia 6 grudnia 2019 r. w celu dokończenia w tym okresie prac nad właściwą umową restrukturyzacyjną" - czytamy w komunikacie.

Intencją stron jest zawarcie jej niezwłocznie w przeciągu kilku najbliższych dni, podano również.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)