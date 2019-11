TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z PKO Bankiem Polskim (PKO BP) oraz ING Bankiem Śląskim (ING BSK) przy udziale spółek z Grupy TXM umowę restrukturyzacyjną, podała spółka.

"Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności pozaukładowe banków względem spółki objęte umową restrukturyzacyjną (których ostateczny termin spłaty ustalony został na dzień 31 grudnia 2026 roku) wraz ze wszystkimi narosłymi od nich odsetkami i innymi kwotami należnymi bankom zostaną zaspokojone w całości w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy lub do dnia jej wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.

Wierzytelności banków zostaną podzielone na dwie grupy - objęte układem i pozaukładowe, podano również.

Wierzytelności, które zostaną objęte układem (część układowa), to odpowiednio 11,6 mln zł PKO BP oraz około 6,3 mln zł ING BSK. Łącznie układem zostanie objęte około 18 mln zł (co stanowi 46 % zadłużenia bilansowego).

"Wierzytelności pozaukładowe, objęte umową restrukturyzacyjną, w postaci:

i. części bilansowych (limity odnawialne oraz nie), zostaną objęte spłatą harmonogramową w kwocie około 21,1 mln zł,

ii. części pozabilansowych (limitów akredytywowych i gwarancyjnych). Łącznie limity będą wynosiły około 7 mln zł" - czytamy dalej.

Banki zobowiązały się do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosować za jego przyjęciem pod głównym warunkiem braku występowania kwalifikowanego przypadku naruszenia. 100% tej wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje spółki lub umorzone, wskazano także.

Na bazie przygotowanego planu restrukturyzacyjnego określone zostały wskaźniki finansowe które mają monitorować postęp realizacji planu restrukturyzacyjnego.

"Po:

• przygotowaniu wspólnie z zewnętrznym doradcą planu restrukturyzacyjnego,

• otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz konsekwentnej realizacji jego kolejnych etapów,

porozumienie restrukturyzacyjne z partnerami finansowymi jest kolejnym 'kamieniem milowym'. Obecnie należy się spodziewać intensywnego przyspieszenia w pracach zmierzających do głosowania propozycji układowych" - podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

