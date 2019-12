Polnord planuje zaoferować 1 036 lokali oraz 77 segmentów w ciągu roku



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Polnord planuje wprowadzenie do sprzedaży 1 036 lokali oraz 77 segmentów w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podała spółka.

"Łącznie, w przeciągu kolejnych 12 miesięcy, planowane jest wprowadzenie do sprzedaży 49 871 m2 PUM, 1 036 lokali oraz 77 segmentów (dane ważone udziałem Polnord)" - czytamy w raporcie za III kw. 2019 r.

Z raportu wynika, że inwestycje będą zlokalizowane na terenie Warszawy oraz Trójmiasta.

"W IV kw. 2019 planowane jest także ponowne wprowadzenie do oferty inwestycji Stacja Kazimierz V" - podano również.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku grupa skoncentrowana była na sprzedaży oferty wprowadzonej do sprzedaży w 2018 roku oraz sprzedaży gotowych lokali i tzw. outletu (czyli lokali użytkowych, stanowisk parkingowych naziemnych, miejsc garażowych w halach garażowych oraz komórek lokatorskich) dostępnych w projektach zrealizowanych w latach 2015-2017. W okresie od stycznia do końca września 2019 roku grupa nie dokonała nowych wprowadzeń, przypomniano także.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

(ISBnews)