Prokuratura będzie wnioskować o areszt wobec Zbigniewa S.

Źródło: PAP

Prokuratura Regionalna w Lublinie wniesie we wtorek do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec Zbigniewa S. - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa.