Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,3 proc. do 2.128,04 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 57.202,89 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.861,85 pkt., a sWIG80 spadł 0,4 proc. do 11.908,18 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.396 mln zł, z czego 1.250 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 przez większość sesji poruszał się w okolicach czwartkowego zamknięcia, a zmienność była ograniczona do ok. 10 pkt.

Dopiero podczas ostatniej godziny handlu zmiany cen cechowała podwyższona zmienność - na rynku terminowym piątek był ostatnim dniem notowań serii futures FW20Z1920.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz, przy czym zmiany były nieznaczne – akcje tureckie i rosyjskie zwyżkowały, zaś węgierskie i czeskie straciły.

Po piątkowej sesji dojdzie do kwartalnej korekty indeksowej - do indeksów sWIG80 i sWIG80TR wejdą spółki Datawalk, Selvita i Unimot, a opuszczą je Polwax, Skarbiec i Work Service. Skład indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR pozostanie bez zmian.

DAX wzrósł 0,67 proc., a S&P500 zwyżkował 0,55 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Orange – w dół o 2,2 proc., Tauron – o 1,8 proc. i KGHM - o 1,5 proc.

Po czwartkowej sesji Tauron poinformował, że podpisał umowę kredytu z bankiem Intesa Sanpaolo na kwotę 750 mln zł, z której środki mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych grupy.

Ponadto, PAP dowiedziała się w źródłach bliskich sprawy, że CBA prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie. Kontrola ma dotyczyć zamówień publicznych na drążenie wyrobisk górniczych i eksploatację złóż węgla kamiennego.

W trakcie piątkowej sesji KGHM poinformował, że sprzedaż miedzi w grupie KGHM w listopadzie 2019 roku wyniosła 65,6 tys. ton i była wyższa o 18 proc. rdr, a produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 56,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos – w górę o 2,9 proc., Play – o 1,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 1,5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje IMC Company – spadek o 5,4 proc., Monnari – w dół o 4,8 proc., MLP Group – ze spadkiem o 4,5 proc. i Ten Square Games – zniżka o 4,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polnordu – wzrost o 22,0 proc., Polwax – w górę 9,6 proc. i Getin Holding – ze wzrostem o 7,3 proc. Zwyżkował również kurs Wirtualnej Polski – o 3,9 proc.

Wolumen obrotu na akcjach Polnordu był najwyższy od 22 lutego 2013 roku.

W czwartek w nocy Polnord podał, że rozpoczął negocjacje z węgierską firmą Cordia International oraz ma udostępnić potencjalnemu inwestorowi dokumentację dotyczącej spółki w celu przeprowadzenia badania due diligence.

Polwax podał w czwartek wieczorem, że wystąpi do Orlen Projekt z Grupy PKN Orlen z roszczeniami w wysokości około 271 mln zł - Polwax zrezygnował z realizacji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych z powodu braku porozumienia z Orlen Projekt, który był wykonawcą tej inwestycji.

Przed zakończeniem piątkowej sesji Polwax poinformował ponadto, że skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty łącznie 139,6 mln zł - w wezwaniu wyznaczono 14-dniowy termin na dokonanie zapłaty.

Na żądaną kwotę składa się 101,54 mln zł za "szkody w postaci rzeczywistej straty" oraz 38 mln zł za utracone korzyści.

Podczas piątkowych notowań Getin Holding podał, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na na zbycie akcji Idea Bank Ukraina i udziału w New Finance Service.

Kurs Wirtualnej Polski ustanowił historyczny rekord.