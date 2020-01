Alior Bank przedstawi nową strategię w I, otworzył 1. oddział w nowym formacie



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Alior Bank planuje przedstawić nową strategię pod koniec stycznia, poinformował wiceprezes Mateusz Poznański. Bank uruchomił pierwszy oddział w nowym formacie w Warszawie i planuje, że do końca tego roku będzie miał "małe" kilkadziesiąt takich placówek własnych.

"Pod koniec stycznia będziemy prezentowali naszą strategię, więc wtedy powiemy o szczegółach, jeśli chodzi o proporcje między światami cyfrowym i tradycyjnym. W docelowym modelu chcielibyśmy, żeby wszystkie oddziały tak wyglądały. Pytanie, co to znaczy 'wszystkie' za 3 lata, bo tego dziś nie chciałbym zdradzać" - powiedział Poznański podczas spotkania z dziennikarzami.

Obecnie Alior Bank ma 800 oddziałów, z czego 600 działa w sieci partnerskiej, a 200 to placówki własne.

"Kończymy wypracowywać wspólny model z partnerami i może się okazać, że te mniejsze oddziały będą znacznie szybciej do tego standardu dochodziły ze względu na decyzję partnera. To jest wspólna decyzja z naszymi partnerami, którzy stanowią bardzo istotną część naszych oddziałów" - wskazał wiceprezes.

"W tym roku na pewno byśmy chcieli, by to było 'małe' kilkadziesiąt oddziałów własnych [ w nowym formacie]. Pod koniec stycznia przedstawimy konkretne liczby. Chcielibyśmy w III, IV kwartale istotnie przyspieszyć, jeśli chodzi o liczbę tych oddziałów" - powiedział Poznański.

W styczniu zostanie otwarty oddział w Gdańsku, a kolejny w Mławie.

Bank nie wyklucza zmiany niektórych lokalizacji. "Nie będziemy podejmowali inwestycji w lokalach, które nie spełniają wymogów do przebudowy" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że obecnie trudno dokładnie określić, jaka będzie docelowa liczba oddziałów, bowiem liczba placówek w całym sektorze zmniejsza się w związku z cyfryzacją.

"Oddziałów potrzeba coraz mniej, ale z drugiej strony - my, mając taki model, w którym jest 200 oddziałów własnych i 600 partnerskich, jesteśmy rzeczywiście w innym miejscu. Wydaje się, że 200 oddziałów własnych w dużych miastach to jest ta liczba, której jakoś istotnie zmniejszać nie zamierzamy. Ogromny znak zapytania dotyczy oddziałów partnerskich, które są mniejsze i polegają na umiejętności budowania biznesów w małych społecznościach w mniejszych miejscowościach. Dziś to się wspaniale sprawdza i nic nie wskazuje na to, by to się miało zmienić. Dopóki parter będzie w stanie budować biznes na bardzo ograniczonych kosztach, to my nie będziemy tego zmieniali" - powiedział wiceprezes.

Poznański nie ujawnił planowanych kosztów zmiany formatu placówek, jednak wskazał, że nie będą one obciążeniem dla bazy kosztowej banku.

Nowy oddział Alior Banku jest podzielony na strefy. Są tu strefa obsługi klienta, stanowiska obsługowe, wyposażone w narzędzia niezbędne do wykonania wszystkich operacji, strefa digital, w której klient z pomocą bankiera może wypróbować bankowość internetową i aplikację mobilną, po raz pierwszy się zalogować i sprawdzić działanie tych rozwiązań. Tuż obok bank prezentuje swoje działania społeczne. Kolejna strefa to sale spotkań, gdzie można umówić się z bankierem na indywidualną rozmowę.

"Klienci potrzebują miejsca, w którym mogą porozmawiać o swoich finansach, stąd oddział, który ma stać się centrum kompetencyjnym, w którym można spotkać eksperta, który jest na miejscu, lub eksperta, który jest bardzo unikalny i można z nim się połączyć przez wideo" - dodał wiceprezes.

W nowym oddziale zostały wykorzystane materiały i produkty lokalnych dostawców. W dużej mierze są to surowce z recyklingu (np. blaty wyprodukowane z przetworzonych kubków po jogurtach, tapicerki oraz sufity z materiału po recyklingu butelek PET). Ponadto część wyposażenia została wytworzona z drewna z roślin szybkorosnących.

Jak poinformował Poznański, bank podczas publikacji strategii zaprezentuje również politykę dotyczącą finansowania m.in. branży energetycznej.

"W końcu stycznia będziemy przedstawiali kilka strategicznych elementów, jeśli chodzi o strategię, również wątek dotyczący finansowania dużych przedsiębiorstw, koncentracji i preferencji branżowych. Mamy nową politykę branżową, nowy departament" - powiedział wiceprezes.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)