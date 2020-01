Dawniej telefon służył jedynie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Był prosty i nie miał dostępu do sieci. Jego użytkownik mógł być spokojny, że nie pojawią się wirusy. Jednak kiedy w nowocześniejszych urządzeniach zaczęto wykorzystywać karty SD, a internet stał się powszechny, to się zmieniło. Obecnie telefon jest w takim samym stopniu narażony na wirusy jak komputer. Ale jak usunąć wirusa z telefonu?

Teraz telefon niewiele ma wspólnego z tym, co mieliśmy do dyspozycji na początku. Dzisiaj jest to bardziej mobilny komputer, w którym można sprawdzić pocztę, przeglądać pliki, oglądać filmiki, słuchać muzyki itd. Co za tym idzie, telefon jest narażony na podobne jak komputer zagrożenia. Kiedy w komputerze mamy wirusa, należy sięgnąć po oprogramowanie antywirusowe. Czy wirusa w telefonie też można usunąć za pomocy antywirusa?

>>> Czytaj też: Apple Watch powstał w oparciu o wykradzione technologie? Kolejny pozew przeciwko gigantowi

Jak wirus trafia do telefonu?

Najczęściej przyczyną zainfekowania złośliwym oprogramowaniem jest to, że w przypadku telefonów z Androidem, wirusa ściąga się razem z aplikacjami. A tych nie ukrywajmy, w każdym urządzeniu trochę jest. Z tego tez powodu poleca się pobieranie aplikacji za pośrednictwem Google Play. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo i w ten sposób może się pojawić wirus w telefonie. Jednak systematycznie Google sprawdza aplikacje, by w jak najwyższym stopniu to wyeliminować.

Różne wirusy to różne ich objawy

Zanim zyskamy pewność, że problemy z telefonem wynikają z jego zawirusowania, musimy mieć pewność, że faktycznie urządzenie ma jakieś szkodliwe oprogramowanie. Wirus w telefonie mającym Android może dać inne objawy. Możemy się spotkać z ich różnymi formami. Najczęściej jednak są to:

• Oprogramowanie szpiegujące, które zbiera informacje na nasz temat dane wrażliwe. Niestety trudno zauważyć, że ktoś ma dostęp do plików, bo wirusy udają legalną aplikację.

• Ransomware to jeden z wyjątkowo szkodliwych typów złośliwego oprogramowania, który szyfruje i blokuje pliki. Często w ten sposób wymusza się okupy za ich odblokowanie.

• Robaki dostają się do telefonu poprzez wiadomości, czy linki. Nie trzeba nawet świadomie pobierać aplikacji. Możemy nawet nie wiedzieć tego, że robaki właśnie powielają informacje.

• Trojany z kolei instalują się razem z aplikacją. Charakterystycznym objawem może być to, że niektóre aplikacje na stałe lub okresowo przestają działać, lub telefon się blokuje.

Jak sprawdzić, czy mam w telefonie wirusa?

Nie zawsze jest to proste, wystarczy spojrzeć na to, jak niektóre oprogramowania potrafią ukryć swoje działanie. Jest jednak kilka objawów, które powinny wzmóc czujność. Przykładem są powtarzające się awarie aplikacji, które wcześniej działały bez zarzutów. Tak samo nagłe większe zużycie danych, czy często pojawiające się reklamy. Objawem może być też niemal natychmiastowe rozładowywanie się baterii i wyjątkowo wysoki rachunek za telefon. Często to właśnie wirusy są jedną z najważniejszych przyczyn przegrzewania się telefonu.

Mam wirusa i co dalej?

Skoro wirus jest, to trzeba się go pozbyć, ale jak usunąć wirusa z telefonu z Androidem? Mamy do dyspozycji aż kilka rozwiązań. Na pewno pomocne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. Jednak trzeba się liczyć z tym, że wszystkie dane będą usuwane, więc lepiej zrobić kopie zapasowe. Można też postąpić inaczej. Wystarczy przełączyć telefon do trybu bezpiecznego lub awaryjnego. Nie będą wtedy działać oprogramowania firm trzecich, więc i złośliwe oprogramowanie przestanie działać. Następnie należy zweryfikować, jakie aplikacje zainstalowane są w telefonie. Chociaż nie da się zweryfikować, która aplikacja jest złośliwą, wystarczy spojrzeć, która jest nieznana lub obcobrzmiąca. Jeśli natomiast nie da się tej aplikacji odinstalować, może to być sygnał, że wirus ma uprawnienia administratora.

Jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo upartym i złośliwym oprogramowaniem, to należy sięgnąć po profesjonalne rozwiązanie, jakim jest instalacja programu antywirusowego.

Zainstaluj antywirusa

Ponieważ telefon ma więcej wspólnego z komputerem niż dawnym telefonem, tak jak przy komputerze, warto pomyśleć o antywirusie. Najczęściej sięga się po darmowe aplikacje, jednak nie zawsze są one w pełni skuteczne i nie zawsze będą w stanie ochronić nasze urządzenie przed wszystkimi zagrożeniami. W wielu wypadkach warto zastanowić się, czy nie sięgnąć po bardziej skuteczne, płatne oprogramowanie antywirusowe.

>>> Czytaj też: Tak miał wyglądać świat w 2020 roku. 10 technologicznych prognoz, które się nie sprawdziły

Źródło: Bitdefender