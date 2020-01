USA: Prawnicy Trumpa odrzucają artykuły impeachmentu

Źródło: PAP

Prawnicy prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczyli w poniedziałek, że nie zrobił on „absolutnie nic złego”, a proces ws. impeachmentu ma słabe podstawy. Proces potępili jako zmanipulowany, a postawione Trumpowi zarzuty jako niewystarczające do usunięcia go z urzędu.