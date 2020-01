W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,2 proc. i wyniosło 5 604,25 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się (w proc.) i wyniosło 6 396 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 6,1 proc. wzrostu rok do roku w przypadku płac i 2,6 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

>>> Czytaj też: Szokujące dane z raportu Oxfam o nierównościach. "Nasze gospodarki napychają kieszenie miliarderów i wielkich firm"