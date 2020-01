Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Apator miał 877 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 56 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.



"Wpływ na wyniki IV kwartału 2019 r. oraz na obniżenie szacowanego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do opublikowanej prognozy ma rozliczenie projektów w Segmencie Woda i Ciepło oraz podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o zawiązaniu rezerwy w wysokości 5 mln zł netto. Rezerwa dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 - 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji" - czytamy w komunikacie.



Zarząd jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:



- są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,



- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,



- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych, zastrzeżono.



Skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego 2020 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2019 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2020 r., podano także.



6 listopada 2019 r. Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł. Prognozował wtedy 877 mln zł przychodów.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)