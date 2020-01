Grupa Lotos wprowadza opłaty w punktach ładowania aut elektrycznych od 27 I



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Zakończył się okres testowy projektu Lotos Niebieski Szlak. W tym czasie pojazdy elektryczne na stacjach Grupy Lotos można było ładować bezpłatnie, podała spółka. Od 27 stycznia br. za tę usługę na stacjach Lotosu pobierana będzie opłata w wysokości 24 zł, bez względu na czas ładowania i ilość pobranej energii.

Biorąc pod uwagę średniej wielkości ładowanie to obecnie najniższa stawka na rynku, zaznaczył gdański koncern.

Pojemność akumulatorów w większości dostępnych na rynku aut elektrycznych to średnio 35 kWh (rekordzistą jest Audi e-tron z baterią o pojemności 95 kWh). Jeśli przyjmiemy, że na cykl ładowania przypada średnio 20 kWh energii, to u wiodącego operatora ładowarek w Polsce kierowca, zgodnie z cennikiem, zapłaci 44 zł, wyliczono.

Dodatkowo, do końca lutego, osoby korzystające z usługi ładowania pojazdu na stacjach Lotosu, będą mogły kupić kawę w cenie 2 zł (za 440 ml) lub 1 zł (220 ml), podano także.

"W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Niebieskiego Szlaku zarządzająca stacjami spółka Lotos Paliwa odnotowała około 9,5 tys. ładowań. Rekordowe były miesiące wakacyjne: lipiec (1199 transakcji) oraz sierpień (1115 transakcji). Przeprowadzone badania pokazały systematyczny wzrost zainteresowania tą usługą" - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju, zamierza rozwijać projekt budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kolejne punkty pojawią się w 2020 roku. Wiele z nich zlokalizowanych będzie nie tylko na północy czy w centrum kraju, ale również przy trasach zachodniej i południowej Polski, w tym przy drogach ekspresowych i autostradach. Docelowo koncern zakłada budowę 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2022 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)