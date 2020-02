KUPS apeluje o wyłączenie nektarów i napojów owocowych z tzw. ustawy cukrowej



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) jest przeciwne opłacie cukrowej na nektary oraz napoje owocowe i apeluje do polskiego Sejmu oraz Senatu o wyłączenie tej kategorii z opłaty, a także całkowite zaniechanie prac nad tą ustawą, podał KUPS.

"Projekt tzw. ustawy cukrowej, której celem jest promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów, jest szkodliwy dla polskiej gospodarki, a szczególnie dla sadownictwa. Nie zgadzamy się z propozycją Ministerstwa Zdrowia odnośnie zaproponowanej konstrukcji opłaty na nektary oraz napoje owocowe, zawierające min. 20% składu z naturalnych owoców i warzyw. Apelujemy do polskiego parlamentu o całkowite wycofanie się z tych szkodliwych dla sadownictwa propozycji. Zwracamy uwagę, że ustawa nie nakłada opłaty na słodycze czy inne kategorie napojów - jak słodzone piwa smakowe. Branża sokownicza i wiodące organizacje rolnicze związane z produkcją owoców w Polsce wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec takiemu wyłączeniu. To dyskryminacja polskiej branży napojowej i nieuzasadnione promowanie słodyczy i piw smakowych" - powiedział prezes KUPS Julian Pawlak, cytowany w komunikacie.

"Zaproponowane przez rząd rozwiązania, w tym dotyczące wysokości i sposobu naliczania opłaty cukrowej, będą miały nieodwracalne negatywne skutki ekonomiczne dla polskiej gospodarki. Oznaczają zmianę struktury polskiego sadownictwa i branży sokowniczej. Uderzają w rolników zajmujących się uprawą buraka cukrowego oraz sadowników dostarczających swoje surowce głównie na potrzeby przetwórstwa i produkcji napojów owocowych" - dodał Pawlak.

Według wyliczeń KUPS, w wyniku objęcia opłatą nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych, zawierających minimum 20% naturalnego wsadu w postaci owoców i warzyw, kilkadziesiąt tysięcy ton owoców krajowych nie zostanie zagospodarowane. Wprowadzenie podatku cukrowego doprowadzi także do likwidacji kilku tysięcy miejsc pracy - w trudnej sytuacji znajdą się polskie firmy, szczególnie małe i średnie, podkreślono.

Ograniczanie zbytu na surowce od polskich sadowników to poważny problem także dla całego krajowego rynku sadowniczego. Już teraz 75% krajowych owoców musi być wyeksportowanych, ponieważ produkujemy ich nadwyżkę. Wprowadzenie opłaty tylko pogorszy sytuację w całej branży. Bariera zapotrzebowania rynków światowych na owoce i ich przetwory, połączona ze spadkiem ich zużycia do nektarów i napojów w Polsce, wygeneruje dużą nadwyżkę i wywoła dalsze napięcia na nasyconym krajowym rynku owoców.

Ustawa oficjalnie zakłada promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów, merytorycznie rozmija się jednak z przyjętymi założeniami. Jednym z powodów braku skuteczności ustawy jest m.in. wybiórczy charakter opodatkowania wyłącznie jednej kategorii produktów (napojów). Nie uwzględnia bowiem pozostałych, oczywistych z punktu widzenia celów prozdrowotnych, artykułów spożywczych jak np. słodycze czy słodzone piwa smakowe, podano również.

"Ustawa nakłada podatek na branżę, która wykorzystuje tylko ok. 19% cukru spożywanego w Polsce. Co więcej, dyskryminuje branżę, która w ostatnich latach zrobiła najwięcej w zakresie tzw. reformulacji swoich produktów, wprowadzając m.in. linie napojów bez dodatku cukru. W ewidentnej sprzeczności z celami prozdrowotnymi, nakreślonymi w ustawie, jest także zupełne pominięcie innych kategorii, które zawierają cukier oraz np. segmentu napojów alkoholowych typu piwa smakowe" - stwierdził prezes KUPS.

Wśród negatywnych skutków ustawy prozdrowotnej trzeba także zwrócić uwagę na szkodliwy dla polskiej gospodarki import produktów napojowych z zagranicy, kosztem rodzimych towarów. Klienci chcąc zrekompensować podwyżkę ulubionych napojów, zaczną kupować tańsze i gorsze jakościowo produkty z krajów sąsiadujących (Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa) - gdzie nie wprowadzono rozwiązań fiskalnych, obciążających żywność i napoje.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest nie tylko szkodliwy dla polskiej gospodarki i sadowników, ale również nie służy promocji postaw prozdrowotnych. De facto zniechęca producentów do podejmowania wysiłków na rzecz reformulacji produktów spożywczych, a w przypadku konsumentów stwarza niekorzystny trend sięgania po produkty tańsze, niższej jakości, stwierdzono.

"Zwracamy się do pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz polskich parlamentarzystów z prośbą o poparcie naszego stanowiska i całkowite wyłączenie z opłaty cukrowej nektarów oraz napojów z owoców i warzyw zawierających minimum 20% soku lub przecieru, ze względu na niekorzystne społeczne i gospodarcze skutki dla polskiej branży owocowo-warzywnej" - podsumowano w apelu.

(ISBnews)