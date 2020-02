Francja: Prezydent Macron zapowiada walkę z separatyzmem islamistycznym

Źródło: PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron we wtorek w Alzacji nakreślił zasadnicze linie walki z tym, co nazywa obecnie „separatyzmem islamistycznym”, a co dotąd nazywano „wspólnotowością” lub „radykalizacją”. Nie określił jednak konkretnie, przeciwko komu wymierzone będą jego działania.