Źródło: PAP

To, czy można ponownie zakazić się koronawirusem nie jest do końca jeszcze wyjaśnione - powiedziała konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz. Pytana, czy są na świecie takie przypadki, zwróciła się, aby poczekać, aż opisze to prasa medyczna.