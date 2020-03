"Nowa ustawa o transporcie (tzw. lex Uber) okazała się bublem. Przepisy, które weszły w życie w styczniu, obligują kierowców m.in. takich firm jak Uber czy Bolt do posiadania licencji taksówkarskich. Okres przejściowy dla nich kończy się 31 marca. I choć znowelizowane regulacje łagodzą dostęp do zawodu – zniesiono np. obowiązek posiadania taksometru i kasy fiskalnej, które można zastąpić aplikacją – to ułatwienia pozostały na papierze" - pisze gazeta.

Cytowani przez dziennik eksperci twierdzą, że w dalszym ciągu brakuje rozporządzenia o aplikacji mobilnej do rozliczania opłaty za przewóz osób oraz rozporządzenia o kasach rejestrujących, mających postać oprogramowania. Jak dodają, te przepisy zaczną obowiązywać najwcześniej w lipcu, co oznacza, że kierowcy, którzy starają się o licencję, a nie zainwestują w taksometr, licencji nie otrzymają. To paradoks, bo – jak wskazują – uchwalona w maju 2019 r. ustawa wprost pozwala rozliczać opłatę za przewóz na podstawie aplikacji mobilnej. "Przepisy pozostają więc martwe" - czytamy.

Ekspert "Rz" podaje, że z uwagi na brak przepisów wykonawczych rośnie kolejka kierowców, którzy chcieliby, ale nie są w stanie odebrać uprawnień do wykonywania pracy jako taksówkarz. "Dziś miasta, jak Warszawa czy Trójmiasto, albo nie wydają zezwoleń taxi bądź robią to w ograniczonym zakresie, albo – jak np. Kraków czy Wrocław – nie robią żadnego problemu. Jednak w tym ostatnim przypadku istnieje ryzyko, że kierowca, który wyjedzie z licencją, ale bez taksometru, zapłaci wysoką karę. Inspekcja Transportu Drogowego wymaga bowiem, by – do czasu wejścia rozporządzenia o aplikacji – wyposażać taksówki w kasy fiskalne i taksometry" - napisano.

>>> Czytaj też: Olej po smażeniu frytek uratuje polski transport?