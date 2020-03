Lotos: platforma Petro Giant rozpoczęła prace na bałtyckim złożu B3

Źródło: PAP

Należąca do spółki Lotos Petrobaltic platforma Petro Giant, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Ma to zwiększyć wydobycie węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku - podała we wtorkowym komunikacie Grupa Lotos.