Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Comarch liczy, że w ciągu miesiąca - dwóch rozpocznie projekt data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Wartość projektu jest szacowana do 15 mln USD.



"Trwają prace przygotowawcze związane z inwestycją Comarch Data Center w USA. Prowadzimy rozmowy o zakupie nieruchomości, co może zostać sfinalizowane w ciągu 1-2 miesięcy i wtedy podejmiemy dalsze działania. Szacujemy, że wartość inwestycji to 10-15 mln USD rozłożone na kolejne okresy" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.



Wcześniej w II półroczu ub.r. Tarański informował, że Comarchowi brakuje takiej infrastruktury w USA, a Ameryka to ważny rynek dla grupy.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)