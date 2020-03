Działania miasta podejmowane są we współpracy ze służbami wojewody zachodniopomorskiego – zapewnił w środę podczas konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Jak zaznaczył, w walce przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa miasto działa w czterech sferach: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej oraz pracy magistratu i obsługi interesantów.

"Już od weekendu mamy zamknięte dla odwiedzających Domy Pomocy Społecznej" – powiedział Krzystek. "Kierujemy się przede wszystkim troską o dobro naszych seniorów, więc staramy się zabezpieczać wszelkie procedury z tym związane" – dodał. Zaznaczył, że zabezpieczone zostały m.in. dostawy żywności dla placówek opiekujących się starszymi osobami.

Jak wskazał Krzystek, miasto sugeruje, aby wszelkie aktywności w ramach opieki nad seniorami, niezwiązane z opieką podstawową, zostały odwołane. "Sugerujemy choćby zawieszanie działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku" – powiedział. Dodał, że nie zmienia się forma pomocy osobom starszym, które są pod opieką miasta.

"Mamy 1 tys. 800 osób, którym pomagamy – w zakupach, w sprzątaniu, w gotowaniu. Te wszystkie usługi są cały czas podtrzymywane i będą realizowane" – zapewnił Krzystek.

Prezydent przypomniał, że zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego w szkołach od czwartku nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne; w czwartek i w piątek nauczyciele będą opiekowali się dziećmi, których rodzice nie mogli zorganizować w tak krótkim czasie opieki.

"Zachęcamy rodziców do tego, aby kto może, we własnym zakresie zabezpieczył opiekę nad dziećmi i tutaj zwracamy szczególną uwagę na to, aby ta opieka uniemożliwiała młodym ludziom spotykanie się w galeriach handlowych czy w różnych innych miejscach, dlatego, że istotą tej przerwy w działaniu placówek oświatowych nie są ferie czy odpoczynek, tylko zagrożenie koronawirusem i wiemy o tym doskonale, że to się w dużych skupiskach (ludzkich - PAP) przenosi i stanowi poważny problem i czynnik zagrożenia" – powiedział Krzystek.

Odwołane zostały wszystkie wydarzenia kulturalne, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto. Zamknięte są pływalnie, zarówno miejskie, jak i te znajdujące się przy szkołach.

Prezydent zapewnił, że nie będzie zmian w komunikacji miejskiej, poza jedną – nie będzie już możliwości kupienia biletów u kierowców. Podkreślił też, że umieszczone na przystankach i w pojazdach komunikacji biletomaty są codziennie dezynfekowane.

W szczecińskim schronisku dla zwierząt nadal będą odbywać się adopcje. Konieczne jest jednak telefoniczne umówienie się na wizytę. Ograniczone zostało też działanie ekoportów – przy ul. Arkońskiej, Taczaka i Leszczynowej.

Krzystek zaapelował też do mieszkańców, aby w miarę możliwości ograniczyli wizyty w magistracie i korzystali z informacji telefonicznej lub mailowej. "Jeśli jakieś sprawy mogą poczekać, zachęcamy, aby poczekały, żeby nie generować nadmiernego ruchu w urzędzie" – powiedział prezydent.

Uruchomiono także stronę wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus, na której znajdują się informacje dotyczące działania miasta w czasie zagrożenia epidemiologicznego.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka