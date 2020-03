"W dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o dokonywaniu kontroli sanitarnych na granicy polsko-słowackiej. Na całym odcinku tej granicy wyznaczonych zostało pięć miejsc, w których są punkty kontroli sanitarnej. Całość operacji polega na współdziałaniu służb mundurowych. Koordynatorem przedsięwzięcia jest straż graniczna, natomiast współdziałamy z policją, strażą pożarną, inspekcja transportu drogowego i krajową administracją skarbową. Również przewidziana jest współpraca z wojskiem oraz z inspekcją sanitarną i służbami medycznymi" – powiedziała podczas briefingu prasowego na przejściu granicznym w Chyżnem mjr Dorota Kądziołka, rzecznik prasowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Do kontroli sanitarnej będą typowane pojazdy, w których odbywa się transport zbiorowy, czyli busy przewożące powyżej ośmiu osób oraz autokary. Procedura kontroli ma polegać na skierowaniu wytypowanych pojazdów w wyznaczone strefy, gdzie ubrani w ochronne skafandry strażacy z PSP będą dokonywali pomiarów temperatury ciała pasażerów.

Straż pożarna przy punktach kontrolnych ustawiła namioty, w których mają być odizolowani pasażerowie z podejrzeniem zakażenia, gdzie będą oczekiwali na przyjazd karetki pogotowia. Strażacy będą pracowali po dwie osoby w systemie 12-godzinnym. Kontrole sanitarne mają się odbywać na granicach do odwołania.

Wszystkim pasażerom oraz kierowcom zostaną rozdane do wypełnienia karty lokalizacyjne, które następnie trafią do urzędu wojewódzkiego. Dane zawarte w karcie mają umożliwić szybkie dotarcie do osób potencjalnie zagrożonych w razie wykrycia zakażenia.

