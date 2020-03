PGNiG tworzy pełnowymiarowe przedstawicielstwo na Ukrainie



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) tworzy pełnowymiarowe przedstawicielstwo na Ukrainie, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

"Jeśli chodzi o Ukrainę, to ten kierunek będziemy mocno kontynuować" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku spółka rozpocznie prace poszukiwawcze na Ukrainie.

"Nie ukrywam, że liczę, iż w najbliższych miesiącach zintensyfikują się gospodarcze relacje polsko-ukraińskie i my jako firma też chcielibyśmy na tym skorzystać. Jest to bardzo ciekawa współpraca i będziemy ją kontynuować. W tej chwili tworzymy pełne przedstawicielstwo na Ukrainie" - wskazał także prezes.

W grudniu 2019 r. PGNiG podpisało z ERU Management Services - spółką zależną Energy Resourcses of Ukraine (ERU) - porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne poszukiwanie węglowodorów na Ukrainie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)