"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%" - napisano.

"Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji" - dodano.

W komunikacie ogłoszono nowy program pożyczek LTRO w celu zapewnienia płynności.

"Tymczasowo zostaną przeprowadzone dodatkowe długoterminowe operacje refinansujące (LTRO), aby zapewnić natychmiastowe wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro. Chociaż Rada Prezesów nie widzi istotnych oznak napięć na rynkach pieniężnych ani niedoborów płynności w systemie bankowym, operacje te zapewnią skuteczną ochronę w razie potrzeby. Będą one przeprowadzane w drodze przetargu według stałej stopy procentowej z pełnym przydziałem, przy oprocentowaniu równym średniej stopie oprocentowania depozytu" - napisano.

EBC podał, że zamierza kontynuować program QE do czasu aż postanowi podnieść stopy procentowe.

"Do końca roku zostanie zwiększona pula zakupów aktywów netto o 120 miliardów euro, co ma zapewnić silny wkład w ramach programów zakupów w sektorze prywatnym. W połączeniu z istniejącym programem zakupu aktywów (APP), będzie to wspierać korzystne warunki finansowania gospodarki realnej w czasach podwyższonej niepewności" - podano.

"Rada Prezesów nadal oczekuje, że zakupy aktywów netto będą trwały tak długo, jak to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - dodano.

O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,15 proc. wobec dolara do 1,1267.

Rentowność 10-letnich bundów spada o 4 pb do -0,78 proc.

