Jak poinformowała PAP specjalistka ds. komunikacji Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Agnieszka Michajłow, "z informacji jakie otrzymał Port Lotniczy Gdańsk od węgierskiego przewoźnika wynika, że przez co najmniej trzy tygodnie, od najbliższego poniedziałku 16 marca do 3 kwietnia z i do Gdańska nie odbędzie się w sumie 238 operacji lotniczych na kierunkach norweskich".

Michajłow dodała, że "ustanie ruch lotniczy realizowany przez Wizz Air z Gdańska do Oslo-Torp i Oslo-Gardermoen, do Alesund, Bergen, Bodo, Haugesung, Kristiansand, Molde, Stavanger, Tromso i Trondheim".

Decyzja o zawieszeniu lotów Wizz Aira ma związek z koronawirusem i decyzją norweskich władz o przymusowej 14-dniowej kwarantannie dla wszystkich osób podróżujących do tego kraju spoza państw nordyckich.

Dotyczy to obywateli innych państw, a także Norwegów, którzy po 27 lutego 2020 r. przyjechali do Norwegii z krajów innych niż Szwecja, Finlandia, Dania i Islandia.

Ograniczenia w połączeniach z Gdańska do Oslo wprowadziła już linia lotnicza SAS.

>>> Czytaj też: Minister finansów: Nie ma ryzyka krachu. Będziemy się rozwijać w dobrym tempie